شاهد سقوط مؤلم لشاب حاول إثارة حماس الجمهور في حفل موسيقي بسويسرا

الوكيل الإخباري - شهد مهرجان Openair Frauenfeld الموسيقي في سويسرا، يوم السبت، حادثا خطيرا، تمثل بسقوط مؤلم لأحد المعجبين بمغني الراب ستوكلي كليفون غولبورن، بعدما حاول القفز نحو الجمهور.

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وأظهر مقطع فيديو أحد المعجبين بستوكلي كليفون غولبورن، وهو يقفز من المسرح الذي كان يؤدي عليه مغني الراب أغانيه، نحو الجمهور، متوقعا أن يمسكوا به.

وبعدما قفز بحركة بهلوانية، لم يمسك الجمهور الشاب الذي سقط بشكل مؤلم على الأرض.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشاب لم يفقد الوعي من أثر السقوط، ولكنه اقتيد على الفور خارج الحشد، للتحقق من احتياجه للرعاية الطبية.



ولم تكشف الصحيفة الوضع الصحي للشاب، إلا أنها أكدت استمرار المهرجان رغم الحادثة.

سكاي نيوز