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الإثنين، 10-07-2023 01:47 م

مصرية لم تتحمل صراخ ابنتها ذات الـ 3 أعوام.. فألقتها من الشرفة!

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الوكيل الإخباري - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أم ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الطابق الثاني للتخلص من بكائها المستمر.

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وتلقى قسم شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة بلاغا بسقوط طفلة تدعى مكة، تبلغ من العمر 3 سنوات، من شرفة الطابق الثاني في أحد المنازل بمنطقة المنشية الجديدة بالمدينة، وعقب نقلها إلى المستشفى تبين إصابتها بكسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس.

 

واستجوبت أجهزة الأمن المصري خالة الطفلة، التي اتهمت شقيقتها بإلقاء طفلتها، من الطابق الثاني بحجة كثرة صراخها وبكائها المستمر، وتسببها في إزعاجها.


وألقت أجهزة الأمن المصري القبض على الأم التي اعترفت بالواقعة .

 

وتقرر إحالة الأم إلى النيابة التي كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وبيان دوافع الأم الحقيقية من إلقاء طفلتها من الشرفة ومحاولة قتلها في مصر .

 

 

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