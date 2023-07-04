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الثلاثاء، 04-07-2023 10:00 ص

أمريكا.. شاب اختفى قبل 8 سنوات ثم ظهر فجأة بحالة يرثى لها

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز ولاية تكساس للمفقودين أنه تم العثور على شاب كان قد اختفى عن أنظار  أسرته قبل نحو 8 أعوام عندما  كان مراهقا .

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وأوضح المركز أن الشاب، رودولف "رودي" فارياس، كان اختفى عام 2015 حين كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، بينما كان ينتزه مع كلابه في شمال غرب مدينة هيوستن.

 

ووفقا لوالدة رودولف، فإن شخصا ما اتصل برقم الطوارئ عندما عثر على ابنها مصابا بجروح وكدمات.

بينما قال مركز المفقودين أن الشاب قد تعرض لإيذاء شديد وضرب مبرح، على ما يبدو.

وذكر المركز في تغريدة على موقع تويتر:  "بعد 8 سنوات طويلة من الاختفاء، فإن رودي في أمان".

وأضافت التغريدة: "من فضلكم واصلوا الصلاة لعائلة رودي بينما يتعافي ابنها في المستشفى". 

ولم تتضح حتى الآن ظروف اختفاء الشاب، وأين كان طوال مدة فقدانه، إذ قالت والدته أنه نطق بعض كلمات قبل أن يدخل في سبات عميق، متوقعة أن تكون رحلة تعافيه طويلة.

 

 

لبنان 24

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