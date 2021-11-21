مطعم صيني يمنع رجلاً من دخوله بسبب شراهته

الوكيل الإخباري-قام مطعم شواء للمأكولات البحرية في الصين، والذي يتبنى نموذجاً يتيح للزبون "تناول قدر ما يشاء من الطعام"، بحظر دخول رجل أخيراً، بسبب استهلاكه كميات طعام أكثر من اللزوم من بوفيه الشواء الخاص بالمطعم، ليثير قراره نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.



ووفقاً لموقع "فيرست بوست" الهندي، تناول الرجل، ويدعى كانغ، الطعام دون توقف عدد من المرات داخل مطعم للمأكولات البحرية الواقع في مدينة تشانغشا بالصين، قبل أن يتخذ المطعم قراره بمنعه من الدخول.

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وقد أفادت التقارير الإخبارية في الصين أنه تناول 1.5 كيلوغراماً من أحد أصناف اللحوم في زيارته الأولى إلى المطعم، وما يصل إلى 3.5 - 4 كيلوغراماً من القريدس في زيارته الثانية، ما لفت انتباه صاحب المطعم.



وفي مقابلة مع تلفزيون "هونان" في الصين، قال صاحب المطعم إن زيارات كانغ كانت تسبب له خسائر، مدعياً أنه يستهلك صينية كاملة من أحد أصناف البروتين، ويشرب 20 - 30 قنينة من حليب الصويا، ويستخدم صينية لأخذ كل القريدس في المطعم، مضيفاً: "في كل مرة يأتي هنا، أخسر بضع مئات من اليوان".



وفي ضوء تلك الخسائر، وضع صاحب المطعم كل الذين يتناولون الطعام دون توقف، والمؤثرين في مجال الأطعمة أيضاً، ومنهم كانغ على اللائحة السوداء. وقد انتشر هذا الحادث على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، حيث اجتذبت القصة أكثر من 360 مليون مشاهدة. فسأل بعضهم عن سبب اختيار المطعم لنموذج البوفيه "يمكنك تناول كل ما يمكنك تناوله" إذا لم يكن بمقدوره تحمل النتائج، وقد أفاد العديد أن إجراءات المطعم شكلت خرقاً للعهد بين المستهلك والمطعم.



بدوره، ادعى كانغ أن المطعم يمارس "التمييز" ضد الأشخاص الذين يمكنهم تناول الكثير من الطعام، متسائلاً عما إذا كان خطؤه أنه قادر على تناول كمية كبيرة من الطعام.



البيان