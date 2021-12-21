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الثلاثاء، 21-12-2021 10:59 ص

مطعم مصري يقدم جائزة مغرية لـ الأكيلة

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الوكيل الإخباري - قام مطعم مصري بتقديم طريقة جديدة للدعاية له وزيادة عدد زبائنه، بتنظيم جائزة أطلق عليها "تحدي الأكيلة".

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ويقدم المطعم لزبائنه طوال شهر ديسمبر الجاري، وجبة تضم أكثر من نوع من الطعام ويطلب من المشاركين فيه الانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة (ربع ساعة)، وفي هذه الحالة فقط تصبح الوجبة مجانية ويحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 1000 جنيه مصري.

ورغم أن الأمر يبدو سهلا إلا أن نوعية الأطعمة التي تقدم في التحدي كثيرة، ويفشل الكثير في النجاح فيه وبالتالي يخسرون مبلغ 200 جنيه ثمن الوجبة، وفقا لصحيفة الوطن.

ويضم التحدي "سندوتش تريبل تشيكن 3 طبقات، تشيز تركي، دابل بيف برجر، اثنين باكيت بطاطس"، بالإضافة إلى لتر من المياه الغازية.

وأشار المطعم إلى أن الإقبال على التحدي كبير منذ بداية الشهر الجاري، لكن اثنين أو ثلاثة فقط هم من نجحوا في التحدي وحصلوا على الجائزة.

المصدر - البيان 

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