الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 12:17 م

مكافأة نقدية للأزواج إذا كانت العروس أصغر من 25 عاماً في الصين

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الوكيل الإخباري - تقدم مدينة في شرق الصين "مكافأة" قيمتها 137 دولارا تقريباً لكل زوجين، إذا كان عمر العروس 25 عاماً أو أقل، في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج وسط مخاوف من انخفاض معدل المواليد.

أن المكافأة تهدف إلى تشجيع "الزواج والإنجاب في سن ملائم" لمن يتزوجون لأول مرة. كما تشمل أيضاً حزم دعم لرعاية الطفل والتعليم للزوجين الذين لديهما أطفال.

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وفي ظل القلق بخصوص أول انخفاض لعدد السكان في الصين منذ 60 عاماً وارتفاع معدل الشيخوخة، تسعى السلطات الصينية على نحو عاجل إلى اتخاذ إجراءات لزيادة معدل المواليد بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتحسين منشآت رعاية الأطفال.


البيان 

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