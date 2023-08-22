روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين - صورة

الوكيل الإخباري - عزف روبوت روسي على آلة موسيقية في مسابقة الروبوتات الدولية التي استضافتها الصين مؤخراً، بشكل فريد، وقد مثل روسيا في المسابقة علماء شباب من معهد البصريات في بطرسبرغ.



وفاز الروبوت الموسيقي، الذي طوره الفريق الروسي التابع لمختبر الروبوتات الشبابي، بالميدالية الذهبية، وأعجب لجنة التحكيم أكثر من أي روبوت آخر.

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وقد أصبح الروبوت الذي يسمى Robert Robotecky هو الأفضل بين روبوتات أخرى في فئة Free Style Senior بعد أن قام بأداء أغنيات «كاتيوشا» و«أمسيات ضواحي موسكو» و«تحت سماء باريس» الروسية واقفاً على جيروسكوتر. ولم يكن أمام هيئة التحكيم سوى منح الروبوت الميدالية الذهبية لبراعة أدائه في العزف والموسيقى.







روسيا اليوم