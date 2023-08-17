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الخميس، 17-08-2023 04:26 م

طفل صيني يشكو أمه في قسم الشرطة ويطلب اللجوء لدار أيتام.. والسبب غريب

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الوكيل الإخباري - توجه طفل صيني يبلغ من العمر 10 سنوات إلى مركز شرطة بعدما هرب من منزله، بهدف تقديم شكوى في والدته وطلب وضعه في دار للأيتام.

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وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الواقعة الغريبة شهدتها مقاطعة تشونغتشينغ، إذ أظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة طفلاً صغيرًا يقتحم مركز شرطة Huixing في يوبي.

 

وقالت إن الطفل، حسب المقطع المصور، اقتحم مركز الشرطة فاقترب منه اثنان من رجال الشرطة وبدأ يتحدث إليهما، إذ أخبرهما أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأن والدته وبّخته بسبب عدم إكمال واجباته المدرسية.

ووفقا لوسائل الإعلام قال الصبي لرجال الشرطة: "لذلك غادرت منزل العائلة للانضمام إلى دار للأيتام".


وبعد وقت من الإقناع، أعطى الصبي لرجال الشرطة معلومات الاتصال بوالديه، ولدى حضور والدته أعربت عن صدمتها بتصرف نجلها.


وقالت الأم إن الجدل بينهما كان سببه "الواجب المنزلي المتأخر"، موضحة: "ومع ذلك لم أتخيل أبدًا أنه سيهرب من المنزل للانضمام إلى دار للأيتام بسبب ذلك".

 

العين الإخبارية 

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