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الثلاثاء، 20-12-2022 01:11 م

من أجل ألعاب الأمير جورج.. تعيين رجل في أغرب وظيفة بالقصر الملكي البريطاني

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الوكيل الإخباري - استأجرت العائلة المالكة ذات مرة أكبر صياد للثعالب في بريطانيا بعد أن قام ثعلب برمي ألعاب الأمير جورج وتبول عليها، كما طارد كلاب الملك تشارلز، ليتسبب الثعلب في حالة من الفوضى.

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قال بروس ليندسي سميث إن الثعالب تنتشر، حيث تخلت المجالس عن محاولة السيطرة على الشياطين ذات الفراء في أرجاء المدينة.

 

وقد أحصى ذات مرة أفراد العائلة المالكة من بين عملائه، حيث تم استدعاؤه لحل مشكلة الحشرات والحيوانات المفترسة.


قال: "كانت الثعالب تلوث ألعاب حديقة جورج الصغير، كما كان هناك قلق أن يركض الأطفال على العشب مع فوضى الثعلب في كل مكان".

 

وقال بروس الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، وهو مطلق النار، الذي يذهب للعمل مع بندقية طويلة 0.22 مزودة بكاتم للصوت مع مشاهد تلسكوبية حرارية وأشعة تحت الحمراء، إنه مطلوب لأن المجالس لم يعد لديها الموارد أو الأفراد للتعامل مع الثعالب.


صدى البلد 

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