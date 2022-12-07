بريطانيا..اعتقال رجل ألقى بيضة على الملك تشارلز الثالث -فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجل، يوم الثلاثاء، للاشتباه بتورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث .

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وقالت شرطة بيدفوردشير إن رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء.



وكان الملك تشارلز يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون، على بعد 30 ميلاً (46 كيلومترًا) شمال لندن، عندما تم إلقاء البيضة على ما يبدو. تم نقله إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه واستأنف مصافحة أفراد الجمهور.



وسافر الملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا منذ أن أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

A man in his 20s has been arrested after an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles during a walkabout in Luton. pic.twitter.com/XzmFHRBVZX December 6, 2022

الجزيرة

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