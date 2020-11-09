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الإثنين، 09-11-2020 11:18 ص

ميجور أول كلب يدخل البيت الأبيض قادما من جمعية للرفق بالحيوان - صورة

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الوكيل الاخباري - بدخوله للبيت الأبيض كرئيس منتخب، سيعمل جو بايدن، على عادة قديمة اختفت بتسلم دونالد ترامب للرئاسة، وتتسم بإحضار الرئيس المنتخب لكلبه للعيش معه في البيت الأبيض.

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فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن يمتلك كلبا، مخالفا عادة للرؤساء الأمريكيين الذين حكموا البلاد في القرن العشرين.


كما سيكون كلب الرئيس المنتخب، جو بايدن، أول كلب من نوعه يدخل البيت الأبيض وقد تم جلبه من جمعية للرفق بالحيوان.

 

 

 


وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، دعا بايدن في تغريدة له إلى "إعادة الكلاب إلى البيت الأبيض".


وبعد تنصيبه رئيسا، سينتقل اثنان من الكلاب الألمانية مع بايدن إلى البيت الأبيض، وهما تشيمب، الذي تم الحصول عليه من أحد مربي الكلاب، وميجور، الذي استلمه بايدن وزوجته في عام 2018 من جمعية Delaware Humane Association.


وبحسب موقع Buzzfeed News، فإن ميجور، سيكون أول كلب يدخل البيت الأبيض وقد تم جلبه من جمعية خاصة تعنى بالرفق بالحيوان.


وأضاف الموقع بأن عادة تربية الحيوانات في البيت الأبيض تطورت بعد وفاة الرئيس ويليام ماكينلي، الذي كان في السلطة من عام 1897 إلى عام 1901، والذي اقتنى حيوانات أكثر إثارة كالديوك وقطتين وببغاء باسم "واشنطن بوست".

 

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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