السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

القسام تقصف أسدود بدفعة صاروخية

352 شهيدا في غزة بيوم واحد

من الجانبين المصري والفلسطيني.. صور من الفضاء لمعبر رفح

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

تقرير أممي: تهجير نحو نصف مليون امرأة وفتاة من منازلهن في غزة

الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

بلينكن يوجه رسالة إلى جميع موظفي الخارجية الأمريكية

ما المنتظر من "قمة القاهرة للسلام"

عاجل

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

السبت، 21-10-2023 09:32 ص

ناسا تنشر صوراً مبهرة.. هكذا بدا القمر البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

Doc-P-1120251-638333513561957384


الوكيل الإخباري - التقطت "ناسا" صور جديدة لقمر المشتري "آيو" وسطحه المليء بالحمم البركانية.

وفي الصور التي التقطها مسبار جونو، يبدو سطح القمر مغطى بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة ومساحات كبيرة من البقع الحمراء المنصهرة.

اضافة اعلان

 

ويمكن رؤية بقع حمراء داكنة بلون الصهارة منتشرة عبر القمر في الصور التفصيلية الجديدة من جونو، والتي تمت معالجتها بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية.


ومن المعروف أن "آيو" هو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى الأعلى في الغلاف الجوي، والتي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الكبيرة على الأرض.

 

 

 

 لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-202209-morocco-mentally-ill-italian-tourists_700x400

'مختل عقليا' يعتدي على سائحين إيطاليين بسكين في المغرب

WhatsApp-Image-2023-10-20-at-10.06.53-PM

ظنوا أنها دمية.. العثور على جثة ثلاثيني بكوخ مهجور في أمريكا

Doc-P-1118183-638329830134414540

طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو في لبنان - صورة

Doc-P-1118615-638330684195607927 (1)

العثور على جثث أب وأطفاله داخل سيارة غارقة في اليابان

202310161240474047

7 نقاط أساسية تجعلك مديراً محبوباً وناجحاً

pexels-volkan-vardar-3887985

تظاهر بأنه أصيب بنوبة قلبية... محتال إسباني يهرب من دفع فواتير 20 مطعما

أخبار متعلقة
652409504c59b74c627bd379

صورة لغروب الشمس من على سطح المريخ - صورة

9e02513d-ad38-4c54-8dae-0fb8978fe01a

الهند تخطط لإطلاق مهمة فضائية إلى كوكب الزهرة