نفوق أكبر غوريلا ذكر بالعالم

الوكيل الاخباري - أعلنت حديقة حيوان أتلانتا الأميركية نفوق "أوزي" أكبر غوريلا ذكر، وثالث أقدم غوريلا في العالم عن عمر 61 عامًا.

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وأعربت إدارة الحديقة في بيان عن حزنها، معتبرة أن "أوزي" كان بمثابة "أسطورة حية" يعيش في الحديقة.



وقالت حديقة الحيوان إنه عثر عليه ميتا، الثلاثاء، وسبب نفوق الغوريلا لم يعرف على الفور، رغم أن أوزي بدأت تظهر عليه "علامات ضعف الشهية" الأسبوع الماضي.



وعالج الفريق البيطري في حديقة الحيوان أوزي من الأعراض، بما في ذلك تورم الوجه والضعف وعدم القدرة على الأكل أو شرب السوائل.



وصرح ريموند كايند، الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة الحيوان قائلا: "هذه خسارة لحديقة حيوان أتلانتا، وذكراه ستبقى".



ولفت البيان إلى أن حديقة الحيوان بجامعة جورجيا، وهيئة علم أمراض الحيوانات ستجري تشريحا لجثة أوزي في كلية الطب البيطري.



وكان أوزي الغوريلا الوحيد الباقي على قيد الحياة من جيل تم إحضاره إلى حديقة أتلانتا عام 1988.



ويعد هذا النوع من الغوريلا "مهددا بالانقراض" بسبب الصيد الجائر، والانخفاض الحاد في أعدادها بسبب الأمراض.



وحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فقد تقلصت أعدادهم بنسبة 60%، وما يصل إلى 90% ببعض أجزاء غرب إفريقيا.

المصدر : العربية





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