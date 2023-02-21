الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

ترامب يعد بالاتصال بالرئيسين بوتين وزيلينسكي ليلة فوزه

الإمارات.. مروحيات تحلق في سماء رأس الخيمة وآليات عسكرية

193 مليون دينار تداولها الأردنيون عبر المحافظ الالكترونية الشهر الماضي

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

المملكة المتحدة تعيش أزمة طماطم

بلدية المفرق: انهاء تنفيذ أعمال تركيب عبارات انبوبية لتصريف مياه الأمطار-صور

4.32 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم خلال كانون الثاني الماضي

بلدية جرش تغلق موقع بيت آيل للسقوط-صور

فتح خط طيران مباشر بين الأردن والجزائر الشهر المقبل

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إيران

الثلاثاء، 21-02-2023 10:04 ص

هلع ورعب داخل منزل لحظة ضرب الزلزال انطاكيا التركية- فيديو

مخمخمخ


الوكيل الإخباري - وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى البنايات، لحظة ضرب الزلزال مدينة أنطاكيا، وهلع السكان داخل مدخل البناية وتوجههم بفزع نحو المخارج. وأظهر الفيديو لحظة ضرب الزلزال للبناية، وخروج عدد من السكان من غرف وأماكن مختلفة، وتوجههم للمخرج وسط خوف واضح.

ولم يتضح إذا ما كانت اللقطات من مدخل بناية سكنية، أو مدخل فندق، أو ملجأ للسكان، أو منزل، ولكنها مثلت تجمعا سكنيا لعدد من الأشخاص.

اضافة اعلان

 

وضرب زلزال جديد ولاية هاتاي التركية، بقوة 6.4 على مقياس ريختر، مساء يوم الاثنين. يذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

 

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
02e7d847-19cc-4c63-8e6b-906e44c12561

بعد زلزال تركيا الجديد.. لبنانيون وعراقيون يغادرون منازلهم - فيديو

اغاغاغا

إنقاذ طاقم سفينة صيد في أستراليا بعد اصطدامها بسمكة ضخمة

20-10-768x473

ظهور لون ازرق غريب في سماء الاسكندرية يرعب سكانها - فيديو

1_7

بالفيديو.. لحظة انهيار مباني في تركيا إثر زلزال جديد

هنهنهنهن

شاهد كاميرا سيارة توثق لحظة حدوث الزلزال الجديد في هاتاي بتركيا

GJ5VFYz5n1XFdvLKN1ObKym31upHtqzNeqQslqwT@md

فيديو.. لحظة ضرب الزلزال الجديد مطار هاتاي التركي

أخبار متعلقة
2594e232-7ab3-4555-bf9e-7e479b00ebea-768x399

شاهد طفل سوري يخرج ضاحكاً من تحت الأنقاض ويداعب رجال الإنقاذ

10-2-768x576

فيديو مرعب.. تركي يوثق انهيار منزل وهو بداخله

دمار

"واتساب" ينقذ حياة شاب تركي فُقد تحت أنقاض الزلزال

image

من تحت الأنقاض .. طفلة سورية تسطر قصة شجاعة نادرة

CaorG2p9dWFsuN8pXMZqQlwsUWiig21448hDBhda

'يا شام أنت شامنا'.. متطوعون يغنون لطفلة عالقة تحت الأنقاض -فيديو

تركيا-وسوريا

'عطيني إيدك يا قلبي'.. أصابع طفلة سورية صغيرة تمتد من تحت التراب