هلع ورعب داخل منزل لحظة ضرب الزلزال انطاكيا التركية- فيديو

الوكيل الإخباري - وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى البنايات، لحظة ضرب الزلزال مدينة أنطاكيا، وهلع السكان داخل مدخل البناية وتوجههم بفزع نحو المخارج. وأظهر الفيديو لحظة ضرب الزلزال للبناية، وخروج عدد من السكان من غرف وأماكن مختلفة، وتوجههم للمخرج وسط خوف واضح.



ولم يتضح إذا ما كانت اللقطات من مدخل بناية سكنية، أو مدخل فندق، أو ملجأ للسكان، أو منزل، ولكنها مثلت تجمعا سكنيا لعدد من الأشخاص.

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وضرب زلزال جديد ولاية هاتاي التركية، بقوة 6.4 على مقياس ريختر، مساء يوم الاثنين. يذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

سكاي نيوز