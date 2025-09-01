فيديو لممرّضة مع جثمان متوّفى على "تيك توك" يشعل جدلاً في الجزائر

الوكيل الإخباري- أوقفت السلطات الصحية في الجزائر ممرضة عن العمل، بعد نشرها فيديو على منصة "تيك توك" يظهر عملية تحضير جثمان متوفى داخل قسم الإنعاش في مستشفى سليم زميرلي بالعاصمة. الفيديو، الذي ظهرت فيه أجزاء من جسد المتوفى، أثار جدلًا واسعًا واعتُبر انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى وخصوصيتهم.

موجة غضب ومطالب بالمحاسبة

واجهت الممرضة سيلًا من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن تصرفها غير إنساني ومخالف للأخلاق المهنية. وعلّق المدون حكيم سطوف: "أصبحوا يفعلون كل شيء من أجل المشاهدات، حتى على حساب حرمة الأموات"، فيما قالت الناشطة فريدة العبري إن الحادثة "خطيئة مهنية وأخلاقية"، داعية لمحاسبتها.



دفاع محدود وتبريرات

في المقابل، دافع بعض المستخدمين عن الممرضة، مشيرين إلى أنها لم تُظهر وجه المتوفى ولا هويته، وأنها ربما كانت تسعى لعرض جانب من مهامها التمريضية.



تحقيق رسمي وتوقيف فوري

وزارة الصحة الجزائرية ندّدت بالفيديو، ووصفته بأنه "تصرف غير إنساني ومنافٍ للقيم الدينية والمهنية"، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممرضة. كما أعلنت إدارة المستشفى عن توقيفها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات الإدارية والقضائية.



الحادثة أعادت الجدل حول أخلاقيات النشر على مواقع التواصل، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الصحية وخصوصية المرضى والمتوفين.