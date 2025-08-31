الأحد 2025-08-31 12:17 م
 

مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

555454
من مكان وقوع الحادثة
 
الأحد، 31-08-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة كركوك العراقية حادثة مأساوية، بعدما لقي رجل مسن يُدعى "أبو زينب" مصرعه غرقًا في نهر الزاب خلال محاولته إنقاذ حفيديه المراهقين (14 و16 عامًا) من الغرق أثناء نزهة عائلية في قضاء الدبس، يوم الجمعة.

اضافة اعلان


ورغم نجاحه في إنقاذ الفتيين، لم يتمكن الجد من النجاة، لتستمر عمليات البحث عنه حتى صباح السبت، حيث عُثر على جثته.


الحادثة أثارت موجة حزن وتعاطف واسعة في أوساط العراقيين، خاصة مع تداول قصته على مواقع التواصل، وذكر جيرانه ومتابعون أنه كان معروفًا بطيبة قلبه وسيرته الحسنة.


وبحسب وسائل إعلام ، كانت امرأة من العائلة تسبح أيضًا أثناء الواقعة، لكنها نجت من الغرق.

 

 

 

 

 

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فلكي أردني: طلوع نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط أمطار رعدية

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة