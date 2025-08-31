مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة كركوك العراقية حادثة مأساوية، بعدما لقي رجل مسن يُدعى "أبو زينب" مصرعه غرقًا في نهر الزاب خلال محاولته إنقاذ حفيديه المراهقين (14 و16 عامًا) من الغرق أثناء نزهة عائلية في قضاء الدبس، يوم الجمعة.

ورغم نجاحه في إنقاذ الفتيين، لم يتمكن الجد من النجاة، لتستمر عمليات البحث عنه حتى صباح السبت، حيث عُثر على جثته.



الحادثة أثارت موجة حزن وتعاطف واسعة في أوساط العراقيين، خاصة مع تداول قصته على مواقع التواصل، وذكر جيرانه ومتابعون أنه كان معروفًا بطيبة قلبه وسيرته الحسنة.



وبحسب وسائل إعلام ، كانت امرأة من العائلة تسبح أيضًا أثناء الواقعة، لكنها نجت من الغرق.

#منصة_فيديو pic.twitter.com/FpZEVMeYKV لحظة غرق عائلة من أهالي كركوك في نهر الزاب بقضاء الدبس .. #وكالة_فيديو_الاخبارية August 29, 2025