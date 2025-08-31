مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

ورغم نجاحه في إنقاذ الفتيين، لم يتمكن الجد من النجاة، لتستمر عمليات البحث عنه حتى صباح السبت، حيث عُثر على جثته.
الحادثة أثارت موجة حزن وتعاطف واسعة في أوساط العراقيين، خاصة مع تداول قصته على مواقع التواصل، وذكر جيرانه ومتابعون أنه كان معروفًا بطيبة قلبه وسيرته الحسنة.
وبحسب وسائل إعلام ، كانت امرأة من العائلة تسبح أيضًا أثناء الواقعة، لكنها نجت من الغرق.
لحظة غرق عائلة من أهالي كركوك في نهر الزاب بقضاء الدبس .. #وكالة_فيديو_الاخبارية #منصة_فيديو pic.twitter.com/FpZEVMeYKV— وكالة فيديو الاخبارية (@VAgencyia) August 29, 2025
-
أخبار متعلقة
-
بعد 30 عاما... كبسولة زمنية للأميرة ديانا تكشف أسرارا وذكريات
-
في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف في تركيا (فيديو)
-
سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)
-
نصف قرن من التاريخ.. إزالة "حديقة أم كلثوم" تشعل جدلا واسعا في مصر
-
ترامب يُعيد نشر فيديو نادر من طفولته ويثير تفاعلا واسعا
-
عريس مصري يحوّل حفل زفافه إلى "درس خصوصي" في البلاغة! - فيديو
-
السلطات الجزائرية توقف ناشطة على "تيك توك" بتهمة الإخلال بالآداب العامة
-
بطفايات الحريق.. حفل زفاف ينقلب "ساحة معركة" في مصر (فيديو)