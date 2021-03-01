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الإثنين، 01-03-2021 02:50 م

وأخيرا.. تحديد المنطقة التي التقطت بها صورة ويندوز الشهيرة

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الوكيل الاخباري - من منا لم تطالعه صورة تلك التلة الخضراء تحت سماء بالغة الصفاء والزُرقة، وهو يستخدمُ الحاسوب بنظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي"؟ لكن قلما خطر ببالنا أن ذلك المشهد حقيقي بالفعل وليس مجرد تصميم.

وشوهدت الصورة من قبل مليارات البشر، وظلت تظهرُ بشكل تلقائي أمام من يشرع في استخدام نظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي".

وكشف موقع "SFGATE"، عن المكان الذي التقطت فيه الصورة، وكان ذلك في تسعينيات القرن الماضي، ثم أصبحت واسعة الانتشار في العالم.

وبحسب المصدر فإن تلك الصورة التقطت على الطريق السريع "12" في منطقة سانوما بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتبين أن هذه المنطقة كانت تغطيها كروم العنب، وتم التقاطها، وقتئذ، من قبل تشارلز أورير، وكان يقود سيارته حتى يذهب لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.

وجرى التقاط الصورة في يوم من أيام الجمعة، خلال شهر يناير من سنة 1996، ويقول تشارلز إن أغلب من رأوها، وهم بالمليارات، اعتقدوا أنها ليست طبيعية".

وأضاف أن قيادة السيارة في هذه المنطقة الأميركية، خلال شهر يناير، غالبا ما يمنحُ السائق شعورا بالنظر إلى بساط من العشب الأخضر الفسيح.

وقال تشارلز الذي يبلغ اليوم 79 عاما، بوضع الصورة في وكالة صور، وعندما فطنت إليها شركة "مايكروسوفت"، وقتئذ، دفعت له مبلغا مهما من المال مقابل الحصول على حقوقها الفكرية.

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ولم يجر الكشف عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام أي أنه من مئة ألف أو مئات الآلاف من الدولارات.

وعمل تشارلز لمدة تقارب العقدين في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" و"كانساس سيتي ستار"، لكنه يدرك جيدا أن صورة "ويندوز إكس بي" هي التي ستجعل الناس يتذكرونه على الدوام.

 

 

 

 المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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