الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 11:28 ص

واقعة جديدة تثير الرعب.. شاهد شابا يسلخ حمارا في مصر

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الوكيل الإخباري - تداول رواد التواصل في مصر فيديو لواقعة صادمة حيث تمكن أهالي محافظة القليوبية من ضبط رجل يقوم بسلخ حمار في ترعة ما أثار الرعب والمخاوف من استخدام هذه اللحوم للبيع.

فيما تجمع الأهالي للإمساك بالرجل وتصوير الواقعة بالفيديو، حيث تمكنوا من منعه من الهروب حتى وصول الشرطة.

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وأثارت الواقعة الذعر مجدداً والمخاوف من تسلل مثل هذه اللحوم للبيع للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وما يسببه ذلك من خطورة كبيرة.

 

 

 

 

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