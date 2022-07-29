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الجمعة، 29-07-2022 08:12 م

والدة قاتل فتاة المنصورة تكشف سبب عدم حضورها محاكمته

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الوكيل الإخباري - قالت خديجة عمارة والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إنها لم تستطع رؤية ابنها منذ ارتكابه الجريمة حتى الآن.

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وأضافت أنها لم تظهر إعلاميا أو في جلسات محاكمة المتهم محمد عادل، نظرا لحالتها الصحية، ولم تستطع مشاهدة نجلها داخل القفص، وكانت تتابع تفاصيل المحاكمة وتطورات القضية من منزلها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وقالت: "مقدرش استحمل اشوف ابني في القفص".


وأكد خال المتهم محمد عادل أن شقيقته تتمتع بصحة جيدة وعلى قيد الحياة، مطالبا وسائل التواصل الاجتماعي بالتحري والتأكد من المعلومات وعدم تداول أي معلومات مغلوطة مجهولة المصادر. (RT)


 




 

 


 

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