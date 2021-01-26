الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

أسعار الذهب الثلاثاء 26/1/2021

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

توضيحات هامة للوكيل حول مشاكل تعترض المواطنين عند شراء قطع السيارات المستعملة

لقاء يجمع وزير الخارجية بأمين عام مجلس التعاون الخليجي اليوم

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات الثلاثاء 26/1/2021

الثلاثاء، 26-01-2021 12:53 م

وظيفة غريبة.. رجل ياباني يكسب رزقه 'لفعل لا شيء'

capture_decran_2021-01-14_a_12.45.38_60002f1358fbe_0


الوكيل الاخباري - بدأ الرجل الياباني الذي يكسب رزقه من خلال تأجير نفسه "لعدم القيام بأي شيء" بالحصول على الأموال بعد أن حصل على عدد هائل من المتابعين عبر الإنترنت وآلاف العملاء.

اضافة اعلان

فمقابل 10000 ين أي حوالي 95 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى نفقات السفر والوجبات، يمكن لأي شخص استئجار شوجي موريموتو (37 عاما) من طوكيو، مقابل عدم فعله أي شيء باستثناء "تناول الطعام والشراب وتقديم إجابة بسيطة".


وعرض موريموتو خدماته لأول مرة في يونيو 2018 بعد أن نشر تغريدة قال فيها: "أنا أعرض نفسي للإيجار، كشخص لا يفعل شيئا. هل يصعب عليك الدخول إلى المحل بمفردك؟ هل تفتقد لاعب في فريقك؟ هل تحتاج لمن يحتفظ بمكان لك؟ لا أستطيع فعل أي شيء باستثناء الأشياء السهلة".


وعلى الرغم من أنه كان يقدم خدماته مجانا، إلا أنه بدأ يتقاضى رسوما لتقليل حجم الطلبات، ويقول إنه يوفر طلبات ثلاثة أو أربعة عملاء يوميا و3000 منذ أن أطلق خدماته لأول مرة.


ويقول إن الناس يستأجرون خدماته لأسباب مختلفة، لكن معظمهم يشعرون بالملل أو الوحدة ويريدون ببساطة أن يتم الاستماع إليهم.


فقد تم استئجاره لتناول الغداء، والتقاط الصور على "انستغرام" ، والتقاط صور الفراشات في الحديقة والاستماع إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون من أجل عملهم.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Esg8l4bXIAAip2Q

جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة للمتجر

فلسطيني-سيارة

شاب فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية خلال الحظر الشامل.. صور

1611564775641069

مضيفة تحذر من تناول المشروبات التي يتم تحضيرها على متن الطائرة

801

شرطة دبي تفك لغز اختفاء عامل بعد العثور على عظامه في بالوعة صرف صحي

121-135037-diplomatic-move-botswana-angola-number-elephants-2

لهذا السبب يتعقبون الفيلة بالأقمار الصناعية

1920_newborn

حالة نادرة.. سيدة تَلد رضيعة لديها أسنان في مصر- صور

أخبار متعلقة
121-135037-diplomatic-move-botswana-angola-number-elephants-2

لهذا السبب يتعقبون الفيلة بالأقمار الصناعية

1-1409480

مبادرة جميلة من سيدة لزوجها تنتهي بـ 'مأساة' - تفاصيل

الوان-علم-الصين-1-450x300 (Custom)

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

قبسلقسف (Custom)

شاب يقفز في بحيرة متجمدة لإنقاذ كلب من موت وشيك في انجلترا.. فيديو

istock-500432225-1-1200x630

وفاة فرنسي بسبب فيروس خفافيش نادر للغاية

1018213207_0_186_3008_1813_1000x541_80_0_0_3f88e113e5734db10acb1394053b9a1c

شركة أمريكية تنفق ملياري دولار لتوفير سكن ملائم لجيرانها