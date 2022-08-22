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الإثنين، 22-08-2022 05:00 م

ولادة ناجحة على إحدى طائرات الخطوط الكويتية

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الوكيل الإخباري-شهدت رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك أمس الأحد الموافق 21 أغسطس 2022، ولادة ناجحة على متنها، تعامل معها طاقم الرحلة بكل احترافية ومهنية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان أفراد طاقم الرحلة تميزوا بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة التي كانت بقيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم والكابتن زهير بيضون، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية.

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وقالت الخطوط الكويتية عبر حسابها على تويتر، "إن سرعة التعامل مع حالة الولادة جاءت نظراً للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائماً لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة".


يذكر أن هذه الحالة تعتبر الثانية، بعد ولادة ناجحة على متن رحلة سابقة على الخطوط الجوية الكويتية والتي كانت متجهة إلى الفلبين في الثاني من أغسطس الجاري، عانت خلال الرحلة امرأة حامل من مخاض ما استدعى تدخل طاقم الطائرة التي ساعدها لوضع مولودها بنجاح.

 


 

البيان


 




 

 


 

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