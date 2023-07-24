الإثنين 24-07-2023
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الإثنين، 24-07-2023 10:31 ص

يلقون الزبائن في البحر.. شاهد لحظة انهيار مطعم في تركيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة انهيار شرفة أحد المطاعم المطلة على البحر بمنطقة ببك بولاية اسطنبول تركيا.

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وأبان مقطع الفيديو الموثق من كاميرا مراقبة لحظة سقوط نحو 25 شخصًا، كانوا متواجدين في الجزء المنهار قبل سقوطه.


وأوضح المقطع، الكراسي والطاولات والمزهريات، وهي تطفو فوق سطح المياه، وتشبث بعض الأشخاص الذين سقطوا بها، فيما حاول آخرون تسلق جدران المطعم.


وأبانت زاوية أخرى من الفيديو، زبائن المطعم وهم يفاجئون بسقوط الشرفة بمن عليها من أشخاص، حيث لاذ بعضهم بالنهوض للخارج بعدما توقعوا انهيار باقي المطعم، بينما سابق آخرون لإنقاذ من سقطوا ومد أيديهم إليهم، حتى يستطيعوا الصعود خارج المياه.

 

 

 

الهتون 

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