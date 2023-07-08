رمى المبنى المتصدع إثر الزلزال بالحجارة فإنهار بالكامل في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط الماضي، بعدما رماه بالحجارة عدة مرات لينهار المبنى بشكل كامل في مدينة مالطا.

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pic.twitter.com/BX3hlMMhbp ❗️ #تركيا ... فيديو متداول لشاب تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، بعد أن رماه بالحجارة عدة مرات لينهار المبنى بشكل كامل في مدينة #مالطا July 7, 2023

لبنان 24

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