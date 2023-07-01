شاهد قرية في تركيا تعاقب تاركي صلاة العيد بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، معاقبة غريبة لتاركي صلاة العيد في إحدى القرى التركية.

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وأظهر مقطع الفيديو، عقوبة من لم يصلّ صلاة العيد في القرية التي تقع بولاية بولو شمالي تركيا.



وبحسب ما تم تداوله، يقوم السكان في هذه القرية التركية، بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد، بعد ذلك يتم وضعهم في بركة من الماء شديد البرودة.



وتناقل عدد من رواد تويتر أن عدد سكان القرية يبلغ المئات، بمنطقة مودورنو في بولو ، حيث يقوم كبير القرية وأصدقاؤه بمعاقبة الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى.



وقد حدد كبير القرية 30 شخصًا لم يحضروا صلاة العيد، ولجأوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب لهم على تركها.



ويظهر الفيديو حمل شخص تخلف عن صلاة العيد، حيث تم وضعه بالفعل في ماء بارد وسط حشد من سكان القرية.



عقوبة فرضها مختار إحدى القرى في ولاية pic.twitter.com/BDQ1yMy4JP "من لم يحضر صلاة العيد يؤتى به إلى بركة ماء ويتم تغطيسه فيها"..عقوبة فرضها مختار إحدى القرى في ولاية #بولو على من لم صلاة العيد.. #عيد_الأضحى_المبارك June 29, 2023

تركيا اليوم

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