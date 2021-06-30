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الأربعاء، 30-06-2021 12:09 ص

12 نصيحة عند شراء أضحية العيد

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الوكيل الاخباري - تُعرف الأضحية بأنها كل ما ذُبح من الأنعام تقرّباً لله عز وجل في أيام عيد الأضحى، وهي من شعائر الإسلام المنصوص عليها بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، تأتي الآية الكريمة: “فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ” من الأدلة القرآنية التي وردت فيها الأضحية في الإسلام، وقد ضحّى الرسول صلى الله عليه وسلّم من قبل وضحّى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

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يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، ويستمر حتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد وهو يوم 13 ذو الحجة، أي أن أيام الذبح 4 أيام، وهي أول يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح إلا في النهار.


وتالياً بعض التوصيات عند شراء الأضحية وتتمثل في:
1. أن يكون رأس الأضحية مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
‏2. أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
‏3. أن يكون تنفس الأضحية طبيعياً لا تعاني من النهجان أو السعال.
‏4. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خاليين من الالتهابات والإفرازات.
6. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيفا ومتكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.
‏7. أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعا مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
‏8. أن يكون نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.
9. أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
10. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.
11. ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.
12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.

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