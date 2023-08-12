15 نصيحة لتجنب انفجار التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الاخباري - في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي ، قد تتعرض الأجهزة الكهربائية في منزلك للتلف.

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أخطر الأجهزة المهددة بالخطر هو التكييف، نظراً للاستخدام الزائد هذه الفترة، لذلك إليك أهم نصائح لتجنب انفجار التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأسباب انفجار التكييف بشكل عام.



نصائح لتجنب انفجار التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة:

بمجرد سماعك أي صوت غير معتاد من التكييف أغلِقه فوراً واستدعِ فنيًا مختصًا لإصلاحه.



التأكد من توفير طاقة كهربائية كافية لجهاز التكييف.

يجب تغيير فلتر التكييف بصفة دورية.

تجنّب تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة مبالغ فيها.



يجب توفير طاقة كهربائية كافية لجهاز التكييف.

التأكد من سلامة جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية الخاصة بجهاز التكييف.

الحفاظ على عدم وضع أي مواد معطرة أو مطهرة في جهاز التكييف.



متابعة إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة التكييف قبل تشغيلها.

من الأفضل عدم خفض درجات حرارة عن 24 أو 25 درجة.

التأكد من عدم انسداد وحدة المكيف الخارجية سواء بالأوراق أو الأتربة والحشرات.



عدم توصيل جهاز التكييف على «فيشة» عادية بل يفضل توصيله على مفتاح خاص من مصدر معتمد.

أن يكون سلك التكييف في خط بمفرده على لوحة الكهرباء الرئيسية مباشرة.

يجب فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل.



تجنّب نزع القابس «الفيشة» من المقبس بعنف عن طريق الأسلاك، لعدم تلف الأسلاك وحدوث قطع ينجم عنه شرر كهربائي وحرائق.

وبالطبع، لا تستخدم الماء في إطفاء حرائق الكهرباء لعدم توسيع دائرة التيار في أنحاء الغرفة.

المصري اليوم