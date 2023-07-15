كيف يحارب الملايين درجات الحرارة القياسية بأنحاء العالم؟

الوكيل الإخباري - سعى الملايين حول العالم للفرار من الشمس الحارقة بينما تسبب تغير المناخ وظاهرة إلنينو القوية في اضطراب درجات الحرارة.



في فينيكس، وصلت درجات الحرارة لنحو 43 درجة مئوية لليوم الثالث عشر على التوالي.

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الحرارة في جنوب غرب الولايات المتحدة متطرفة للغاية لدرجة جعلت مسؤولي الصحة يوصون بأن يحد الناس من تعرضهم للشمس بالأماكن المفتوحة، وأن يتعرفوا على علامات محذرة من ضربات الشمس مثل التعرق الغزير والدوار.



وفي الصين، التي تعاني من ويلات مزدوجة من الحر والفيضان، لجأ الناس لسكب المياه على أنفسهم لتبريد اجسامهم بعد وصول درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية. ويوم الاثنين، أمر أصحاب الأعمال في أنحاء البلاد بتقييد عمل موظفيهم بالأماكن المفتوحة لحمايتهم من الحر الشديد.



وتشهد أوروبا، خاصة الجنوب، موجة حارة أخرى لا تهدأ، وصلت درجات الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية.



وجنوبا في الجزائر، سجلت البلاد أعلى درجة حرارة مسائية صغرى على الإطلاق بلغت 39.6 درجة مئوية في مدينة أدرار، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع.



حذر العلماء من أن سكان الارض سيعانون من درجات حرارة شديدة الارتفاع خلال الصيف وعلى مدار سنوات قادمة، بينما يتسبب البشر في استمرار انبعاث غازات الدفيئة.

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