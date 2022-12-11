الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

حملات شاملة لتنظيف الجزر الوسطية في إربد

الأحد، 11-12-2022 10:02 ص

150 ألف نوع بحري مهددة بالانقراض

A_a5ad3image_story


الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، إن مجموعات من الأنواع المعرضة للخطر من الثدييات البحرية والعديد من أنواع أذن البحر ونوع من المرجان الكاريبي باتت مهددة الآن بالانقراض، حيث اتسعت القائمة الحمراء التي تمثل الأنواع البحرية المهددة بالإنقراض لتضم أكثر من 150 ألف نوع.

اضافة اعلان

 

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في مونتريال الكندية، وفق «أسوشيتد برس». وهذا العام، يدق الاتحاد ناقوس الخطر بشأن بقرة البحر، وهي حيوان ثديي بحري كبير يعيش من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى غرب المحيط الهادئ.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
D8B3D8ADD8A828129

شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا

للاللاللاللا

شاهد.. ظهور ثعبان على طائرة في دبي يثير ذعر الركاب

images-2022-03-14T080515.038

تجربة فريدة.. بركان يتدفق بقاعة عروض في آيسلندا -صور

Fjnm_X3XgAAvr2n

بيع بنطلون جينز بـ 114 ألف دولار بمزاد علني في كاليفورنيا - صورة

image

اكتشاف حطام سفينة ذهبية غرقت قبل 150 عاما في المحيط الهادي

شرطة أمريكا

اعتقال طفلة أميركية بسبب "ما أحضرته إلى المدرسة"