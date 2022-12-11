150 ألف نوع بحري مهددة بالانقراض

الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، إن مجموعات من الأنواع المعرضة للخطر من الثدييات البحرية والعديد من أنواع أذن البحر ونوع من المرجان الكاريبي باتت مهددة الآن بالانقراض، حيث اتسعت القائمة الحمراء التي تمثل الأنواع البحرية المهددة بالإنقراض لتضم أكثر من 150 ألف نوع.

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وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في مونتريال الكندية، وفق «أسوشيتد برس». وهذا العام، يدق الاتحاد ناقوس الخطر بشأن بقرة البحر، وهي حيوان ثديي بحري كبير يعيش من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى غرب المحيط الهادئ.

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