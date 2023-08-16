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الأربعاء، 16-08-2023 02:40 م

20 يورو مقابل تقطيع كعكة عيد ميلاد في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - صدمت عائلة كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها في مطعم إيطالي، عندما اكتشفت أنه يتعين عليها دفع مبلغ غير مبرر مقابل قيام أحد الموظفين بتقطيع الكعكة إلى 20 قطعة.

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وطلبت العائلة كعكة وبيتزا ومشروبات بما قيمته 121 يورو خلال وجودها في مطعم بمدينة باليرمو، لا تشمل رسوم «تقطيع الكعكة»، وفقاً للإيصال الذي حصلت عليه. وبلغت رسوم خدمة تقطيع الكعكة في المطعم 20 يورو، ليصبح إجمالي الفاتورة 141 يورو، الأمر الذي أثار غضب أفراد العائلة التي دفعت المبلغ ونشرت لاحقاً الفاتورة على الإنترنت. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مطعم إيطالي للانتقادات بسبب رسوم مشكوك فيها؛


حيث روت إحدى السائحات على موقع «تريب أدفايزر» تجربتها مع مطعم إيطالي موجود في منطقة بحيرة كومو الراقية، قائلة إنها لاحظت في الفاتورة مبلغاً إضافياً قيمته 2 يورو مقابل تقطيع شطيرتها إلى نصفين. ورغم أنها دفعت الفاتورة دون اعتراض، إلا أنها نشرت لاحقاً مراجعة سلبية للمطعم بحجة أنها لم تطلب قط قطع الشطيرة إلى النصف.

 

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