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الأحد، 20-06-2021 10:51 م

3 طرق لتُشعِري أسرتك بالحب والاهتمام

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الوكيل الإخباري - حب أسرتك والاهتمام بها لا يقتصر على إنجاز المهام المنزلية والتخطيط لجداول الأسرة والإشراف على تنفيذها، زوجك وأطفالك يحتاجون إلى رؤية حبك لهم واهتمامك بهم، وهذا يعتمد على مهارتك في إظهار هذا الحب.

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وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر 3 طرق بسيطة:


1- تحلي باللطف والابتسامة الهادئة
أول ما يُظهِر حبك لأفراد أسرتك هو أسلوب تعاملك معهم، لذا كوني لطيفة، تعاملي معهم بهدوء ولين، حافظي على نبرة صوت هادئة ورقيقة، واستقبليهم دائماً بابتسامة عذبة تظهر سعادتك بعودتهم للمنزل، ولا تنسي التعبير عن حبك بالعناق والقبلات، وإخبارهم بطريقة مباشرة عن مدى حبك لهم وفخرك بهم وامتنانك لوجودهم في حياتك.


2- اهتمي بما يحبون
إذا كان زوجك يحب مباريات الكرة، فسيشعر بإهتمام كبير منكِ إذا فاجأته بشراء تذاكر لمباراة فريقه المفضل، أيضاً طفلك سيشعر بحبك واهتمامك إذا اشتريتِ له العدد الجديد من مجلته المفضلة.
بمعنى أشمل، اهتمي بما يحبه أفراد أسرتك، وفاجئيهم بهدايا خاصة من الأشياء المفضلة لديهم، سيظهر حبك لهم في اهتمامك بتفاصيلهم الدقيقة.

3- خصصي وقتاً منفرداً لكل منهم
من الجيد قضاء وقت عائلي ممتع وممارسة أنشطة جماعية، ولكن من المهم أن يشعر كل فرد من أفراد أسرتك بخصوصية معكِ، وذلك عبر قضاء وقت خاص مع كل منهم منفرداً، على أن يكون تركيزك واهتمامك بالكامل بهذا الفرد، وأن تمارسي معه نشاطاً مفضلاً له ليشعر بخصوصية وقته معكِ، كل ما تحتاجين إليه هو تنظيم وقتك، وإيجاد مواعيد مشتركة مع كل فرد من أفراد أسرتك على حدة، والتخطيط الجيد لهذا الوقت حتى يتمتع بخصوصية.

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

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