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الأحد، 06-06-2021 03:55 م

كيفية الاعتناء بسمكة زينة صغيرة

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الوكيل الإخباري - تعد أسماك الزينة (فصيلة حامل الخنجر) مجموعة متنوعة شائعة من الأسماك التي تأتي بألوان مختلفة ويسهل العناية بها.

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كيفية الاعتناء بأسماك الزينة

1- اختيار السمك الذي لا يحتاج للكثير من العناية في البداية لكي تتعلم العناية به بسهولة.

2- إذا فضلت اختيار عدّة أنواع من الأسماك فيجب أن تحرص على أن تكون صفاتها متقاربةً من بعضها البعض من حيث طريقة الاعتناء بها.

3-التأكد من أنّ السمك الذي اخترت الاعتناء به سليم من أمراض السمك المختلفة كي لا يمرض ويموت.

4- عدم وضع الكثير من الأسماك في نفس الحوض كي تستطيع الاعتناء بها بشكلٍ أفضل، وحتّى تتمكن الأسماك من الاندماج مع بعضها البعض.

5- القراءة والتعرف على أسماك الزينة، والسؤال للحصول على المشورة للمساعدة في اختيار أفضل الأسماك.

الاهتمام بالحوض

1- الحفاظ على أحواض الأسماك والاهتمام والتنظيم الدقيق لمياه ودرجة الحرارة، والضوء، والغذاء، والأكسجين، والاهتمام بالمتطلبات الضرورية للأنواع الخاصة بالأسماك.

2- استخدام النباتات المائية الخضراء في الأحواض، وذلك لضرورة عملية التمثيل الضوئي لتوفير الأكسجين.

3- توفير بعض الرخويات، مثل: القواقع وبلح البحر، من أجل تنظيف النفايات المتبقية في الحوض.


نصائح للحفاظ على أسماك الزينة

 

1- إجراء اختبار للبيئة المحيطة

يجب إجراء اختبارات الأمونيا، والنترات، والنتريت، ودرجة الحموضة لمياه الحوض قبل إدخال السمك إلى الحوض، فمن الناحية المثالية يجب قراءة الرقم صفر لجميع هذه العناصر باستثناء الرقم الهيدروجيني، للحفاظ على حياة الأسماك.

 

2- درجة الحرارة

يجب التأكد من أنّ درجة الحرارة في الحوض ملائمة لنوع الأسماك الموجودة فيه، فمثلاً: المياه العذبة غالباً: 21-27 درجة مئوية.

المياه الباردة غالباً: 13.5-20 درجة مئوية.

3- جهاز التنقية

يعتبر جهاز التنقية (بالإنجليزية: Filtration) قلب أيّ حوض سمك فعن طريقه تصفى المياه، والهواء، فهو مصدر الحياة البيئية في الحوض، كما يجب تنظيف أجهزة التنقية بانتظام وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

 


4- التغذية

يُعدّ إطعام الأسماك مرتين في اليوم كافياً، حيث يكون الطعام مفيداً خلال ثلاث دقائق فقط من وضعه في الحوض، بعد ذلك فإنّه ينزل للجزء السفلي ويتحلل في الحوض، ممّا يُسبّب بعض المشاكل، مثل: ارتفاع الفوسفات، والنترات، والطحالب غير الجيدة.

 

5-تغيير مياه الحوض

إنّ تغيير مياه الحوض يُعدّ إجراءً جيداً للأسماك والحوض معاً، حيث يجب فعله كلّ أسبوعين تقريباً، بكمية قدرها من عشر إلى خمس عشرة بالمئة من مياه الحوض.

 

المصدر - موضوع 




 




 

 


 

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