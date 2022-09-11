4 أسباب تجعلك مكروهاً.. ينصح بتجنبها

الوكيل الإخباري-

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يتفق خبراء تطوير الذات على أن الكراهية التي يتلقاها الإنسان من أشخاص لا يرتبطون معه بمواقف سلبية ليست من قبيل الصدفة أو بلا سبب، إذ يسعى كل إنسان لأن يكون شخصاً محبوباً من الآخرين، وأن يزرع البسمة في كل مكان يوجد فيه، فإذا أردت أن تكون شخصاً محبوباً عليك أن تبتعد عن ممارسة بعض الأمور التي تجعلك مكروهاً ممن حولك. وحدد موقع annajah أربعة أسباب تجعلك مكروهاً ينصح بتجنبها.- تتحدّث كثيراً عن نفسك- معقد ودقيق وغير مرن- تمارس النميمة والفتنة- كثير السخرية والانتقاد

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