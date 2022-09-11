الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-09-2022 04:10 م

4 أسباب تجعلك مكروهاً.. ينصح بتجنبها

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الوكيل الإخباري-يتفق خبراء تطوير الذات على أن الكراهية التي يتلقاها الإنسان من أشخاص لا يرتبطون معه بمواقف سلبية ليست من قبيل الصدفة أو بلا سبب، إذ يسعى كل إنسان لأن يكون شخصاً محبوباً من الآخرين، وأن يزرع البسمة في كل مكان يوجد فيه، فإذا أردت أن تكون شخصاً محبوباً عليك أن تبتعد عن ممارسة بعض الأمور التي تجعلك مكروهاً ممن حولك. وحدد موقع annajah أربعة أسباب تجعلك مكروهاً ينصح بتجنبها.اضافة اعلان






- تتحدّث كثيراً عن نفسك

- معقد ودقيق وغير مرن

- تمارس النميمة والفتنة

- كثير السخرية والانتقاد
 

عكاظ

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