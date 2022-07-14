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الخميس، 14-07-2022 11:22 ص

4 وصفات طبيعية من البطيخ للعناية بالبشرة

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الوكيل الإخباري-يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، كما يمد الجسم بالعديد من الفوائد لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة و فيتامين سي، المفيد للجسم والبشرة.

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ولهذا يمكن استخدامه في تحضير وصفات طبيعية للعناية بالبشرة من خلال اتباع عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " thechannel46".


-يساعد البطيخ على تفتيح البشرة من خلال تحضير كمية متساوية من عصير البطيخ والعسل، ثم خلط المكونات معاً، وغسل الوجه بالماء البارد وتركه حتى يجف، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بالماء البارد ووضع مرطب بعد ذلك.


-يساعد الليمون على تقشير البشرة، بينما يعمل البطيخ على ترطيبها وتفتيحها، من خلال تحضير ملعقتين من عصير البطيخ وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط المكونات معاً في وعاء، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة، وتركه لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء البارد ووضع مرطب.


-تساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة مشرقة والتخلص من علامات الشيخوخة من تحضير ملعقتين كبيرتين من لب البطيخ الطازج مع ملعقتين كبيرتين من لب الأفوكادو، ثم نقطع الأفوكادو وتقسيمه إلى نصفين والتخلص من القشرة والبذور، وإخراج اللب ووضعه في وعاء وهرسه للتأكد من خلوه من التكتلات، وهرس بذور البطيخ ثم مزج المكونات معاً ووضع الخليط على الوجه والرقبة، مع التدليك بلطف ثم غسل الوجه والرقبة بالماء البارد مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.


-تساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة أيضاً من خلال تحضير ملعقة كبيرة من عصير بطيخ مع ملعقة كبيرة من الحليب الخام، ثم خلط المكونات معاً، ووضعها على وجه نظيف، وتركه لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد.


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