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الإثنين، 20-06-2022 11:40 ص

بائع يبتكر أسلوباً فريداً لبيع البطيخ في مصر

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الوكيل الإخباري- انتشرت صورا لأحد بائعي البطيخ المتجولين في مصر والذي اشتهر بطريقته الجديدة لبيع البطيخ بوضع رسومات على قشر البطيخ .

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وابتكر تامر أبو أنس - بائع البطيخ ببورسعيد، طريقة وضع رسومات الفنانين على قشر البطيخ "منهم الفنانة القديرة أم كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ " لتحفيز المارة على الشراء منه مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور لهذه الرسومات وكذلك انفرد تامر ببيع البطيخ باللون الأصفر .

 

ومن جانبه قال تامر، إنه يبدأ يومه من الصباح على سيارته في أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد "حي المناخ"، ويقوم بشراء البطيخ من محافظات ومناطق مختلفة على حسب توقيت الموسم الخاص بهذه المنطقة.

 



 

 


 





اليوم السابع

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