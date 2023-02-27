الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة نفسية 5 أسباب غريبة تدفع الأطفال إلى الكذب. وأوضحت الدكتورة شيماء هلال، استشاري علم النفس التربوي، بحسب البيان، أنه يجب أن يعلم الآباء أسباب لجوء الطفل إلى حيلة الكذب، وأضافت، أن وظيفة السلوك هي ما يحدد الطريقة المثالية لتعديل السلوك الخاطئ، مؤكدةً أن الأهم من تفكير الآباء في معاقبة الطفل تحديد سبب السلوك.

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وحذَّرت من توتر العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه يجعل الطفل يتأثر على الفور بأي مؤثر خارجي يتعرَّض له، مشيرةً أن أبرزها:



1- الخوف من العقاب الشديد



2 - ضعف الشخصية



3- عدم تقرُّب الأب والأم منه



4- الخيال الواسع



5 - ارتفاع مؤشر الذكاء

عكاظ