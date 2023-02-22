صرخاتهم تبكي العين.. شاهد ردة فعل أطفال لحظة وقوع الزلزال الجديد

الوكيل الإخباري - أثار الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وشعر به سكان سوريا، مساء يوم الاثنين، حالة من الرعب والهلع بين عدد من الأطفال في مستشفى سوري قرب الحدود التركية.

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فقد رصد مقطع فيديو يبكي العين ردة فعل عدد من الصغار في مستشفى “حارم العام” – شمال غربي سوريا- وهم يصرخون ويبكون خوفاً لحظة وقوع الزلزال.

ونشرت مجموعة تطوعية، أمس الثلاثاء، الفيديو وكتبت “من مشفى حارم العام اليوم ونحنا عم نوزع هدايا الأطفال، صار الزلزال هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدة”.



هذا وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء يوم الاثنين ، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.





هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول ، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدة



نسأل الله أن يبدل خوفهم أمناً ❤️‍🩹❤️‍🩹pic.twitter.com/lK5yALErFi من مشفى " حارم العام "اليوم ونحنا عم نوزع هدايا الأطفال ، صار الزلزال 💔💔هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول ، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدةنسأل الله أن يبدل خوفهم أمناً ❤️‍🩹❤️‍🩹 #زلزال_سوريا_تركيا February 21, 2023

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