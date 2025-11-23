القيادة في الشتاء: خطوات لتقليل وهج المصابيح وحماية عينيك

ينصح خبراء السلامة بـ:
تنظيف الزجاج الأمامي ومسّاحات الزجاج بانتظام.
ضبط الكشافات الأمامية للحفاظ على زاوية الإضاءة الصحيحة.
استخدام التعتيم اليدوي أو المرايا الذكية لتقليل الانعكاسات.
عند التعرض لإبهار قوي: خفض السرعة، زيادة مسافة الأمان، وتجنب النظر المباشر للضوء.
هذه الإجراءات تساعد في تقليل الإزعاج وزيادة التركيز أثناء القيادة في الشتاء.
