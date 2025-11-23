الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

القيادة في الشتاء: خطوات لتقليل وهج المصابيح وحماية عينيك

الأحد، 23-11-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   مع دخول موسم الشتاء، يزداد شكاوى السائقين من إبهار الضوء أثناء القيادة، خاصة من المصابيح القوية والانعكاسات على الطرق المبتلة أو المغطاة بالثلج، ما يزيد خطر الحوادث.

ينصح خبراء السلامة بـ:
تنظيف الزجاج الأمامي ومسّاحات الزجاج بانتظام.
ضبط الكشافات الأمامية للحفاظ على زاوية الإضاءة الصحيحة.
استخدام التعتيم اليدوي أو المرايا الذكية لتقليل الانعكاسات.
عند التعرض لإبهار قوي: خفض السرعة، زيادة مسافة الأمان، وتجنب النظر المباشر للضوء.


هذه الإجراءات تساعد في تقليل الإزعاج وزيادة التركيز أثناء القيادة في الشتاء.

 

 

الجزيرة  

 
 
