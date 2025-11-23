القيادة في الشتاء: خطوات لتقليل وهج المصابيح وحماية عينيك

الوكيل الإخباري- مع دخول موسم الشتاء، يزداد شكاوى السائقين من إبهار الضوء أثناء القيادة، خاصة من المصابيح القوية والانعكاسات على الطرق المبتلة أو المغطاة بالثلج، ما يزيد خطر الحوادث.

ينصح خبراء السلامة بـ:

تنظيف الزجاج الأمامي ومسّاحات الزجاج بانتظام.

ضبط الكشافات الأمامية للحفاظ على زاوية الإضاءة الصحيحة.

استخدام التعتيم اليدوي أو المرايا الذكية لتقليل الانعكاسات.

عند التعرض لإبهار قوي: خفض السرعة، زيادة مسافة الأمان، وتجنب النظر المباشر للضوء.



هذه الإجراءات تساعد في تقليل الإزعاج وزيادة التركيز أثناء القيادة في الشتاء.