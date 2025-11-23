الإثنين 2025-11-24 03:28 ص
 

شاهد امرأة تدخل موسوعة غينيس لـ"أضخم شعر طبيعي" أفريقي

الشابة الأفريقية جيسيكا إل تدخل موسوعة غينيس
 
الوكيل الإخباري-   حصدت الأمريكية من أصول إفريقية جيسيكا إل. مارتينيز (29 عاماً) رقماً قياسياً في غينيس لأكبر شعر أفرو طبيعي لامرأة على قيد الحياة، بعدما بلغ طول شعرها 11.42 بوصة وعرضه 12.2 بوصة ومحيطه أكثر من 6 أقدام.

وقالت مارتينيز لمجلة People إن اللقب يمثل رسالة للاحتفاء بالجمال الطبيعي، مؤكدة أن الشعر الأفرو “أسلوب حياة وليس موضة”. وتعمل مارتينيز محامية ومديرة تنفيذية، وتصف علاقتها بشعرها بأنها “رحلة قبول ذاتي طويلة”، بدأت بعد تخليها عن مقارنته بشعر الآخرين.


وحصلت على اللقب من صاحبة الرقم السابق إيفين دوغاس، التي التقتها أخيراً ووصفت اللقاء بأنه ملهِم. وتأمل مارتينيز أن يشجع إنجازها النساء والفتيات على تقبّل شعرهن الطبيعي، مؤكدة: “أنتِ كافية… لا تخفي تجاعيدكِ عن العالم”.


وتختم بأنها ستواصل دعم مجتمع الشعر الطبيعي ومحاربة التمييز القائم على شكل الشعر.

 

 

ارم نيوز

 
 
