شاهد امرأة تدخل موسوعة غينيس لـ"أضخم شعر طبيعي" أفريقي

وقالت مارتينيز لمجلة People إن اللقب يمثل رسالة للاحتفاء بالجمال الطبيعي، مؤكدة أن الشعر الأفرو “أسلوب حياة وليس موضة”. وتعمل مارتينيز محامية ومديرة تنفيذية، وتصف علاقتها بشعرها بأنها “رحلة قبول ذاتي طويلة”، بدأت بعد تخليها عن مقارنته بشعر الآخرين.
وحصلت على اللقب من صاحبة الرقم السابق إيفين دوغاس، التي التقتها أخيراً ووصفت اللقاء بأنه ملهِم. وتأمل مارتينيز أن يشجع إنجازها النساء والفتيات على تقبّل شعرهن الطبيعي، مؤكدة: “أنتِ كافية… لا تخفي تجاعيدكِ عن العالم”.
وتختم بأنها ستواصل دعم مجتمع الشعر الطبيعي ومحاربة التمييز القائم على شكل الشعر.
