اكتشاف تابوت روماني نادر يحوي رفات شابة لم يُمس منذ 1700 عام (صور)

عُثر على التابوت في منطقة أوبودا، ضمن المستوطنة الرومانية القديمة أكوينكوم، واحتوى على هيكل عظمي كامل محاط بوعاءين زجاجيين، تماثيل برونزية، 140 قطعة نقدية، مشط عظمي للشعر، مجوهرات كهرمانية، وقماش بخيوط ذهبية، ما يشير إلى أن الشابة كانت من أسرة ثرية.
وصف الخبراء الاكتشاف بأنه نادر للغاية لأن معظم التوابيت في القرن الرابع كانت تُعاد استخدامها. كما وُجدت قبور أخرى أبسط في المنطقة، إضافة إلى قناة رومانية. وسيجري تحليل الرفات لمعرفة مزيد من التفاصيل حول عمر الشابة وصحتها وحياتها في أكوينكوم، التي كانت مركزًا رومانيًا مهمًا على حدود الدانوب.
