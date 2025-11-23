الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

احتجاز وتعذيب.. أب يحبس ابنته عامين ويجوعها حتى تحولت لهيكل عظمي في امريكا

المتهمون الأربعة
 
الوكيل الإخباري-   اعتقلت شرطة ويسكونسن أربعة أشخاص بعد العثور على مراهقة (14 عاماً) تعرّضت لسنوات من التجويع والحبس داخل غرفة بمنزل عائلتها، ما أدى لانخفاض وزنها إلى 16 كغم فقط.

الشرطة أوقفت والدها وزوجته وابنته من علاقة سابقة وصديقتها بتهم الإهمال وإساءة معاملة طفل، بعد اكتشاف مراقبتها عبر كاميرا ومنعها من الطعام والماء والحمام وتعرضها للضرب.


نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من فشل في عدة أعضاء وسوء تغذية شديد، وبدأت تستعيد صحتها تدريجياً. وتستمر الإجراءات القضائية بحق المتهمين خلال الشهر الجاري.

 

 

