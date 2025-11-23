احتجاز وتعذيب.. أب يحبس ابنته عامين ويجوعها حتى تحولت لهيكل عظمي في امريكا

الشرطة أوقفت والدها وزوجته وابنته من علاقة سابقة وصديقتها بتهم الإهمال وإساءة معاملة طفل، بعد اكتشاف مراقبتها عبر كاميرا ومنعها من الطعام والماء والحمام وتعرضها للضرب.
نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من فشل في عدة أعضاء وسوء تغذية شديد، وبدأت تستعيد صحتها تدريجياً. وتستمر الإجراءات القضائية بحق المتهمين خلال الشهر الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
القيادة في الشتاء: خطوات لتقليل وهج المصابيح وحماية عينيك
-
شاهد امرأة تدخل موسوعة غينيس لـ"أضخم شعر طبيعي" أفريقي
-
اكتشاف تابوت روماني نادر يحوي رفات شابة لم يُمس منذ 1700 عام (صور)
-
بعد ضجة "المغارة المليئة بالذهب".. مصادر تكشف ما وُجد فعلياً في سوريا – فيديو
-
أميركا تبدأ سباق صناعة الصواريخ الاعتراضية في الفضاء
-
حادث غريب في سماء أمريكا: طائرة ركاب تصطدم بمنطاد طقس
-
باستخدام الذكاء الاصطناعي .. علماء يحلون لغز "الزلازل الغامضة" قرب بركان سانتوريني
-
جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟