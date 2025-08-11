حقيقة مأساة ابتلاع حوت الأوركا لجيسيكا رادكليف

الوكيل الإخباري- انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو مثير يُزعم أنه يوثق لحظة هجوم حوت قاتل (أوركا) على مدربته "جيسيكا رادكليف" خلال عرض حي، ما أدى إلى وفاتها أمام الجمهور. وحقق الفيديو ملايين المشاهدات على منصات مثل تيك توك وإنستغرام .

لكن تحقيقات إعلامية كشفت أن "جيسيكا رادكليف" شخصية وهمية، وأن الحادثة مفبركة بالكامل. الفيديوهات استخدمت أصواتًا مولدة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة أُعيد توظيفها، دون أي دليل رسمي على وقوع الحادثة.



صحيفة "ذا ستار" أكدت عدم وجود اسم المدربة في أي سجل رسمي، فيما أشارت منصة "Vocal Media" إلى غياب تام لأي وثائق أو أخبار موثوقة تدعم القصة.



ويُرجّح أن القصة استلهمت من حوادث حقيقية، مثل مقتل المدربة "دون برانشو" عام 2010، و"أليكسيس مارتينيز" عام 2009، في هجمات مشابهة من حيتان أوركا.