حقيقة مأساة ابتلاع حوت الأوركا لجيسيكا رادكليف

لكن تحقيقات إعلامية كشفت أن "جيسيكا رادكليف" شخصية وهمية، وأن الحادثة مفبركة بالكامل. الفيديوهات استخدمت أصواتًا مولدة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة أُعيد توظيفها، دون أي دليل رسمي على وقوع الحادثة.
صحيفة "ذا ستار" أكدت عدم وجود اسم المدربة في أي سجل رسمي، فيما أشارت منصة "Vocal Media" إلى غياب تام لأي وثائق أو أخبار موثوقة تدعم القصة.
ويُرجّح أن القصة استلهمت من حوادث حقيقية، مثل مقتل المدربة "دون برانشو" عام 2010، و"أليكسيس مارتينيز" عام 2009، في هجمات مشابهة من حيتان أوركا.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا
-
شبكة القتل الصامت.. كيف سمّمت نساء ناغيريف أزواجهن بهدوء لسنوات؟
-
جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند
-
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"
-
جريمة تهز أمريكا .. مراهق يقتل والديه بمطرقة ويقيم حفلاً فوق جثتيهما
-
صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا
-
بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك
-
ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو