مصر.. شاب يصفع مسناً وينهي حياته أمام ابنته لسبب صادم

الوكيل الإخباري- لقي رجل مصري يبلغ 63 عامًا مصرعه في منطقة الهرم بالجيزة بعد أن صفعه شاب خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف على مبلغ 1500 جنيه مخصص لصيانة إحدى العمارات.

وبحسب التحريات، فإن ابنة المتوفى، التي تستأجر شقة في المبنى لاستخدامها في أعمال التجميل، دخلت في خلاف مع بعض السكان حول رسوم الصيانة، وعندما حاول والدها التدخل لحل النزاع، اعتدى عليه أحد السكان وصفعه أمام ابنته، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة على الفور.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، فيما تواصل المباحث استجواب الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.