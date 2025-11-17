مصر.. شاب يصفع مسناً وينهي حياته أمام ابنته لسبب صادم

وبحسب التحريات، فإن ابنة المتوفى، التي تستأجر شقة في المبنى لاستخدامها في أعمال التجميل، دخلت في خلاف مع بعض السكان حول رسوم الصيانة، وعندما حاول والدها التدخل لحل النزاع، اعتدى عليه أحد السكان وصفعه أمام ابنته، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة على الفور.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، فيما تواصل المباحث استجواب الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
أتمّ حفظ القرآن.. عائلة تركية تحتفل بابنها بطريقة مؤثرة (فيديو)
-
فيديو يثير الجدل.. محاولة سرقة تنتهي بسقوط مروع للص في مصر
-
شاهد زبد البحر يغطي بلدة أيرلندية بأكملها ويذهل السكان
-
وفاة طالبة بسبب العقاب المدرسي تثير الغضب في الهند
-
غزال يشعل فوضى داخل مدرسة في أوهايو (فيديو)
-
مفاجأة فلكية مرعبة.. نجوم تتحول إلى "قتلة كواكب"
-
"رسالة وساعة" من تيتانيك في مزاد تاريخي ببريطانيا (صور)
-
في مشهد لافت.. الملك تشارلز يقود الترام احتفالاً بعيد ميلاده الـ77