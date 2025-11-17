الإثنين 2025-11-17 10:57 ص
 

مصر.. شاب يصفع مسناً وينهي حياته أمام ابنته لسبب صادم

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 17-11-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   لقي رجل مصري يبلغ 63 عامًا مصرعه في منطقة الهرم بالجيزة بعد أن صفعه شاب خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف على مبلغ 1500 جنيه مخصص لصيانة إحدى العمارات.

اضافة اعلان


وبحسب التحريات، فإن ابنة المتوفى، التي تستأجر شقة في المبنى لاستخدامها في أعمال التجميل، دخلت في خلاف مع بعض السكان حول رسوم الصيانة، وعندما حاول والدها التدخل لحل النزاع، اعتدى عليه أحد السكان وصفعه أمام ابنته، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة على الفور.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، فيما تواصل المباحث استجواب الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

لار

فيديو الوكيل ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات

ع7

فن ومشاهير بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

العاصمة عمان

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

أخبار الشركات بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي



 
 





الأكثر مشاهدة