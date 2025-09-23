زيت محرك السيارة.. إجراءات بسيطة تحميك من خسائر كبيرة

الوكيل الإخباري- يُعد زيت المحرك عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة وعمر السيارة، إذ لا يقتصر دوره على التزييت، بل يسهم في التبريد ومنع التآكل. لكن هذا "الشريان الحيوي" يتطلب متابعة دقيقة، إذ إن أي نقص أو زيادة قد يؤدي إلى تلف جسيم في المحرك.



⚠️ مخاطر النقص والزيادة:

نقص الزيت يؤدي إلى احتكاك مفرط وارتفاع حرارة المحرك، مما قد يسبب تلفًا مبكرًا أو تعطلًا كليًا.

الزيادة تتسبب في تكوّن رغوة تقلل فعالية التزييت، وترفع الضغط الداخلي، مما يؤثر سلبًا على نظام العادم وعناصر الإحكام.



👁️ مؤشرات مهمة من لون وقوام الزيت:

الزيت الجديد: كهرماني اللون وناعم.

الزيت المستخدم: بني داكن أو أسود وأكثر لزوجة (طبيعي).

علامات خطر: رغوة بيضاء، رائحة بنزين، برادة معدنية، أو بقايا مطاطية؛ تستدعي فحص المحرك فورًا.



🧰 خطوات قياس الزيت يدويًا:

أوقف السيارة على أرض مستوية وأطفئ المحرك.

انتظر 10 دقائق ليبرد الزيت.

اسحب مقياس الزيت، نظّفه، ثم أعد إدخاله واسحبه لقراءة المستوى.

يجب أن يكون الزيت بين علامتي MIN وMAX، ويفضّل أن يقترب من ¾ السعة.



💡 في السيارات الحديثة:

تحقق من مستوى الزيت عبر الشاشة الرقمية. وإذا ظهرت لمبة ضغط الزيت، يجب التوقف فورًا وفحص المستوى.



🛢️ نصائح مهمة:

استخدم الزيت المناسب حسب توصيات الشركة المصنعة (من حيث اللزوجة والمواصفات).

لا تضف الزيت من مقياس الزيت، بل من فتحة التعبئة المخصصة.

استمرار لمبة الزيت مضاءة حتى بعد الضبط يعني احتمال وجود مشكلة في مضخة الزيت أو مكونات أخرى داخلية.



✅ خلاصة:

الفحص الدوري لزيت المحرك، والالتزام بالكميات والنوعية المناسبة، لا يحمي محرك سيارتك فقط، بل يوفر عليك تكاليف باهظة مستقبلًا.

