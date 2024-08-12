في اليوم العالمي للشباب.. مليونيرات يكشفون الطريقة الصحيحة لجني الأموال

الوكيل الإخباري-في كل عام، يحتفل العالم في 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب، وهي مناسبة عالمية تعكس إيمان المجتمع الدولي بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل أفضل. فهذا اليوم ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو احتفال حيوي بطاقات الشباب الذين تحوّلت أحلامهم إلى نماذج حقيقية على أرض الواقع، ونجح البعض في تحقيق ثروات طائلة وهم لا يزالون في مقتبل العمر.





كيف تصبح مليونيرًا في العشرينات؟

لم يكن تحقيق حلم المليونيرات مقتصرًا على كبار رجال الأعمال فقط، بل امتد الأمر ليشمل الشباب أيضًا، الذين تمكّنوا بقدر من الذكاء والمزيد من الإصرار والعمل الجاد أن يحجزوا مقاعدهم بين مالكي الثروات.



ومن بين هؤلاء الشباب تانر تشيدستر الذي يبلغ من العمر 28 عامًا وتجاوزت القيمة الصافية لثروته مليون دولار قبل عامين فقط، بعد أن أدرك أن أسهل طريق للثراء هو كسب المزيد من المال بدلًا من ادخاره، وذلك بحسب شبكة «CNBC».



استغرق الأمر من تشيدستر بضع سنوات حتى يتمكن من اكتشاف كيفية كسب المال. فعندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا، ترك جامعة تكساس في سنته الأخيرة لبدء عمل تجاري، كما كان يعمل في نوبات مدتها ست ساعات في أوليف جاردن، ونجح الشاب العشريني في كسب 2000 دولار فقط في أول عامين من حياته.



ولم يبدأ الشاب العشريني في رؤية النتائج إلا بعد أن التحق بدورة تدريبية حول كيفية بناء مشروع تدريب عبر الإنترنت. يقول تشيدستر: «حينها علمت أن الناس سيدفعون أسعارًا باهظة مقابل خدمة ما. فكنت أبيع برامج اللياقة البدنية الخاصة بي مقابل 40 دولارًا تقريبًا. وحينها علمت أن الناس يمكن أن يدفعوا لي 1500 دولار مقابل خدمتي».



كان تشيدستر يركز على التدريب الفردي، وهو ما يدركه أن الناس سيدفعون مقابله مبالغ ضخمة. وبمجرد أن رفع أسعاره بدأ يجني أموالاً طائلة: فقد حقق 10 آلاف دولار في أسبوع واحد، وفي النهاية، شق طريقه إلى تحقيق دخل يتراوح بين 30 ألف دولار و50 ألف دولار شهريًا. وبحلول سن السابعة والعشرين، أصبح مليونيرًا، إذ يقول إنه على الرغم من أهمية توفير المال، فإن التركيز على الكسب هو الطريق الأكثر كفاءة لبناء الثروة.



كسب الكثير من المال أسهل بكثير من الادخار بحسب وجهة نظر المليونير الشاب، كما يقول: «إذا كنت تكسب 3000 دولار شهريًا، ففي نهاية اليوم، لن تتمكن من ادخار أكثر من 500 أو 1000 دولار كحد أقصى، عليك دفع الإيجار والطعام. ولكن إذا قمت بزيادة دخلك، فسوف يتبقى لديك المزيد بعد تكاليفك الثابتة للادخار».



أما الشاب تشيس فيشر من كاليفورنيا، فقد نجح في تحويل مبلغ 2000 دولار اقترضه من أحد أصدقائه، إلى مشروع تبلغ قيمته الآن 90 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، بعد أن أنشأ شركته الخاصة التي تقدم نظارات شمسية مختلفة لا ينافسه فيها غيره من العلامات التجارية المماثلة. على الرغم من أنه كان يعاني في سنوات دراسته من عسر القراءة، يقول فيشر: «في أحلك الأوقات وفي أدنى مستويات حياتك، يمكنك خلق الفرص، والطريقة الوحيدة التي ستفشل بها هي أن تتوقف».



وبعد أن كان الشاب العشريني غارقًا في الديون، استطاع أن يُسدد المبلغ الذي اقترضه من صديقه، واستكمل الترويج لمشروعه التجاري واستمر في مهنته الأساسية كمدرب لركوب الأمواج في الوقت ذاته. وبدأ في توفير المال من أجل الاستثمار، وهي النصيحة الأهم التي يقدمها للشباب من جيله الذين يبدأون لتوّهم طريقهم إلى الثراء: «ضع أموالك في حسابات مضمونة ولا تستخدم هذه الحسابات أبداً لأي شيء، ولا حتى في حالات الطوارئ، لأن ذلك سيجبرك على متابعة زيادة الدخل».



شاب ثلاثيني يصبح مليونيرًا في 5 سنوات

وبحسب مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد جنى الشاب جرانت ساباتير صاحب الـ25 عامًا أكثر من مليون دولار في 5 سنوات بعد أن كان غارقًا في ديون بطاقات الائتمان، ولم يكن لديه سوى 2.26 دولار في المدخرات. فقرر القيام بعمل جانبي دون خبرة سابقة، ووضع أمام عينه هدفًا يبدو غير واقعي، وهو ادخار مليون دولار والتقاعد في أسرع وقت ممكن. ووفقًا لساباتييه، فقد جمع ثروة تبلغ قيمتها 1.25 مليون دولار بعد خمس سنوات وثلاثة أشهر وستة أيام.



وبلغ متوسط دخل ساباتير نحو 257 ألف دولار سنويًا، وكان يدخر ويستثمر ما متوسطه 144500 دولار سنويًا، أو ما يزيد على 720 ألف دولار في المجمل. أما الباقي فقد جاء من أرباح الاستثمار. ومن خلال تجربته، قدّم نصائح للشباب لجني الأموال الطائلة تتلخص في الآتي:



من الضروري أن تبدأ بمشروع يتناسب مع مجموعة مهاراتك الحالية، خاصة إذا كنت جديدًا في عالم الأعمال الجانبية. القفز مباشرة إلى فكرة معقدة قد يجعلك تشعر بالإرهاق وانعدام الحافز. فعندما يبدأ الناس بمشروع صعب، فإنهم غالبًا ما ينتهي بهم الأمر إلى إهدار أشهر في بناء شيء لا يستطيعون إكماله.



لن تتمكن من بناء شركة ناجحة بين عشية وضحاها، ومن المهم أن تفهم حقيقة المدة التي ستستغرقها حتى تبدأ في توليد الأرباح اعتمادًا على مدى سرعة عملك، من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أو بضعة أشهر. فمن المحتمل ألا تجني المال على الفور.



إذا كنت ترغب في كسب أموال إضافية، فاختر شيئًا تستمتع بقضاء وقت فراغك في القيام به، إذ يجب أن تبدأ دائمًا بمحاولة كسب بعض المال من خلال القيام بشيء تحبه أولاً.