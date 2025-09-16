ما الذي يميز إطارات "طوال العام" عن الإطارات الصيفية والشتوية؟

الوكيل الإخباري- مع تزايد التغيرات المناخية وتعدد ظروف القيادة، تزايدت شعبية إطارات "طوال العام"، التي تجمع بين خصائص الإطارات الصيفية والشتوية. فهي توفر راحة للسائقين بتقليل الحاجة لتبديل الإطارات كل موسم، وتقلل التكاليف المتعلقة بامتلاك مجموعتين من الجنوط.

✅ مزاياها:

لا حاجة لتغيير الإطارات شتاءً وصيفًا.

خفض التكاليف اللوجستية والصيانة.

تحسن كبير في الأداء والجودة بفضل تطور المواد ونقشات المداس.



🔁 نصائح الاستخدام:

ينصح بتبديل مواضع الإطارات بين المحاور كل 12-18 شهرًا أو كل 20 ألف كيلومتر.

الأفضل أن يتم التبديل مع الفحص الدوري للمركبة.



⚠️ متى لا يُنصح بها؟

في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية (ثلوج كثيفة أو برد شديد)، تبقى الإطارات الشتوية/الصيفية المتخصصة الخيار الأفضل.



🏆 أفضل الإطارات حسب اختبارات نادي سيارات ألمانيا (ADAC):

مقاس 205/55 R16 (للسيارات المدمجة):

الأفضل: Continental AllSeason Contact 2 – "جيد جدا"

الثاني: Bridgestone Turanza All Season 6 – "جيد جدا"

أفضل مقابل السعر: Kleber Quadraxer 3 – "جيد"

مقاس 205/45 R17 (للسيارات الصغيرة):

الأفضل: Pirelli Cinturato All Season SF3 – "جيد جدا"

الثاني: Continental AllSeason Contact 2 – "جيد جدا"

أفضل مقابل السعر: Linglong Grip Master 4S – "جيد"

مقاس 235/60 R18 (لسيارات SUV والكهربائية):

الأفضل: Pirelli Scorpion All Season SF3 – "جيد جدا"

الثاني: Continental AllSeason Contact 2 – "جيد جدا"

أفضل مقابل السعر: Maxxis Premitra All Season AP3 SUV – "جيد"



🟠 الخلاصة:

إطارات "طوال العام" خيار مناسب للغالبية، خاصة في المناطق ذات الطقس المعتدل. ومع التطور في تصنيعها، باتت تقدم أداءً موثوقًا. لكن في حالات الطقس القاسي، تبقى الإطارات المتخصصة الخيار الأكثر أمانًا.