بعد فرارها من جحيم الحرب بغزة.. عضة كلب تقتل الطفلة جوري في مصر - صورة

وبحسب مصادر طبية، تعرضت الطفلة للعض قبل نحو شهرين داخل مجمع سكني، ولم تتلقَّ المصل الوقائي في الوقت المناسب، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقًا في مستشفى الحميات بالعباسية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
جوري، التي وصلت إلى مصر مع والدتها وأشقائها الأربعة في فبراير الماضي بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي على غزة، كانت تعيش مع إخوتها بعد مغادرة والدتها لتلقي العلاج.
وأثار الحادث تعاطفًا وغضبًا واسعًا، حيث وُجهت انتقادات للجهات المعنية بسبب الإهمال في تقديم المصل الوقائي، ولعدم السيطرة على الكلاب الضالة. كما دعا ناشطون في مجال حقوق الحيوان إلى اعتماد حلول إنسانية، مثل التطعيم والتعقيم، للحد من هذه الظاهرة.
وتُعد حالة جوري بمثابة ناقوس خطر يدعو إلى حماية الأطفال من أخطار مماثلة، وضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمحتاجين.
