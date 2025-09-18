مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

بسبب وزنه الزائد الذي وصل إلى 310 كيلوغرامات، واجهت العائلة صعوبة كبيرة في إخراج الجثمان من المنزل، مما اضطرهم إلى الاستعانة برافعة مخصصة لنقل الأثاث من الطوابق العليا.
وقد عمل فريق من العمال على فك نافذة الشقة بالكامل، ثم أُخرج الجثمان المغطى بعناية والمثبت على لوح خشبي، وتم إنزاله بلطف باستخدام الرافعة إلى الشارع، وسط حالة من الحزن والتأثر بين المشيعين.
الحادثة سلطت الضوء على تحديات السمنة المفرطة وتأثيرها على الحياة اليومية حتى في أصعب اللحظات، كالوفاة والتشييع.
-
أخبار متعلقة
-
5 خطوات فعالة لمساعدة طفلك على التأقلم في أول سنة حضانة
-
التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة
-
ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب
-
سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس
-
بعد فرارها من جحيم الحرب بغزة.. عضة كلب تقتل الطفلة جوري في مصر - صورة
-
أبرز أسباب انكماش الملابس بعد الغسيل وكيفية تجنب ذلك
-
طرق بسيطة لتوفير استهلاك البنزين أثناء القيادة
-
في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارا غريبة - فيديو