الخميس 2025-09-18 12:00 م
 

مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

باريش يلدريم
 
الخميس، 18-09-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة آيدن التركية مشهداً إنسانياً مؤثراً واستثنائياً خلال تشييع باريش يلدريم، البالغ من العمر 49 عامًا، والذي توفي فجأة إثر نوبة قلبية أثناء وجوده في شقته بالطابق الثاني.

بسبب وزنه الزائد الذي وصل إلى 310 كيلوغرامات، واجهت العائلة صعوبة كبيرة في إخراج الجثمان من المنزل، مما اضطرهم إلى الاستعانة برافعة مخصصة لنقل الأثاث من الطوابق العليا.


وقد عمل فريق من العمال على فك نافذة الشقة بالكامل، ثم أُخرج الجثمان المغطى بعناية والمثبت على لوح خشبي، وتم إنزاله بلطف باستخدام الرافعة إلى الشارع، وسط حالة من الحزن والتأثر بين المشيعين.


الحادثة سلطت الضوء على تحديات السمنة المفرطة وتأثيرها على الحياة اليومية حتى في أصعب اللحظات، كالوفاة والتشييع.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

