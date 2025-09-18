كاميرا مخفية توثق دهس شاحنة لفتاة عمداً في قرية سورية - فيديو

الفتاة، وهي طالبة، كانت متجهة لأخذ درس خصوصي عندما فاجأتها الشاحنة من الخلف. ولم تصدر أي توضيحات رسمية حتى الآن، ما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل.
ناشطون أشاروا إلى أن المنطقة تشهد اعتداءات متكررة، وسط دعوات للتحقيق الفوري ومحاسبة الجناة.
