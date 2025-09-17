الأربعاء 2025-09-17 10:15 ص
 

أبرز أسباب انكماش الملابس بعد الغسيل وكيفية تجنب ذلك

25
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-09-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني كثيرون من انكماش الملابس بعد الغسيل، خاصة القطع المفضلة لديهم. الخبراء يؤكدون أن هذه المشكلة تعود لأسباب علمية تتعلق بنوع القماش، ودرجة حرارة الماء، وطريقة التجفيف.

أسباب الانكماش:
الأقمشة الطبيعية مثل القطن والصوف أكثر عرضة للانكماش.
الغسيل أو التجفيف بدرجات حرارة عالية يؤدي لتقلص الألياف.
المجفف الحراري والدورات العنيفة في الغسالة تسرّع الانكماش.


نصائح لتجنّب الانكماش:
استخدم ماء بارد أو فاتر.
تجنّب المجفف الحراري قدر الإمكان.
اتبع تعليمات الغسيل على بطاقة الملابس.
جفف الملابس بلطف وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.


حل سريع إذا انكمشت الملابس:
انقع القطعة في ماء فاتر مع القليل من بلسم الشعر، ثم مدّدها بلطف أثناء التجفيف. كما يمكن استخدام البخار لإعادة الألياف إلى حجمها الطبيعي.


مع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على ملابسك بحجمها الأصلي وتجنّب الانكماش المزعج!

 
 
