أبرز أسباب انكماش الملابس بعد الغسيل وكيفية تجنب ذلك

أسباب الانكماش:
الأقمشة الطبيعية مثل القطن والصوف أكثر عرضة للانكماش.
الغسيل أو التجفيف بدرجات حرارة عالية يؤدي لتقلص الألياف.
المجفف الحراري والدورات العنيفة في الغسالة تسرّع الانكماش.
نصائح لتجنّب الانكماش:
استخدم ماء بارد أو فاتر.
تجنّب المجفف الحراري قدر الإمكان.
اتبع تعليمات الغسيل على بطاقة الملابس.
جفف الملابس بلطف وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
حل سريع إذا انكمشت الملابس:
انقع القطعة في ماء فاتر مع القليل من بلسم الشعر، ثم مدّدها بلطف أثناء التجفيف. كما يمكن استخدام البخار لإعادة الألياف إلى حجمها الطبيعي.
مع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على ملابسك بحجمها الأصلي وتجنّب الانكماش المزعج!
-
أخبار متعلقة
-
بعد فرارها من جحيم الحرب بغزة.. عضة كلب تقتل الطفلة جوري في مصر - صورة
-
طرق بسيطة لتوفير استهلاك البنزين أثناء القيادة
-
في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارا غريبة - فيديو
-
اكتشاف حطام "سفينة أشباح" غرقت قبل 140 عامًا في أمريكا- فيديو
-
كيف تستغل الثلث الأخير من 2025 لتحقيق أهدافك.. 5 خطوات عملية للتغيير الحقيقي
-
ما الذي يميز إطارات "طوال العام" عن الإطارات الصيفية والشتوية؟
-
6 خطوات سريعة للتغلب على الإفراط في التفكير
-
لحظات مرعبة.. حيتان قاتلة تغرق يختا سياحيا في البرتغال - فيديو