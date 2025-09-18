5 خطوات فعالة لمساعدة طفلك على التأقلم في أول سنة حضانة

الوكيل الإخباري- يمثل دخول الحضانة أولى خطوات الطفل نحو الاستقلال، حيث يغادر أجواء المنزل المألوفة ليخوض تجربة اجتماعية جديدة. ولتسهيل هذا الانتقال، قدمت ريهام عبد الرحمن، استشاري أسري وباحثة في الصحة النفسية، عدة نصائح فعالة تساعد الأهل في تهيئة الطفل نفسيًا وعمليًا:

الحديث الإيجابي: من المهم التحدث مع الطفل عن الحضانة بطريقة مشوقة، ووصفها كمكان ممتع مليء بالألعاب والأصدقاء لتقليل مشاعر القلق.

التدرج في الانفصال: يفضل بقاء الأم لفترة قصيرة مع الطفل في الأيام الأولى، وتقليل الوقت تدريجيًا حتى يشعر بالأمان.

الروتين اليومي: الالتزام بروتين منتظم للنوم والطعام يساعد الطفل على التكيف مع مواعيد الحضانة. كما يُفضل أن يحمل معه غرضًا محببًا يمنحه الطمأنينة.

تعزيز الثقة بالنفس: تشجيع الطفل بكلمات دعم مثل "أنا فخور بك" يساعده على الشعور بالقوة والحماس للتجربة الجديدة.

الصبر والاحتواء: من الطبيعي أن يبكي الطفل في البداية، وهنا يجب على الأهل التزام الهدوء واحتواء مشاعره دون انفعال أو تهديد، وتجنب مغادرة المكان وتركه باكيًا.



بهذه الخطوات، يمكن للأسرة أن تجعل تجربة الحضانة الأولى تجربة إيجابية وآمنة للطفل